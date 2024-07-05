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صحة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية المقراني يومي السبت والأحد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن إدارة القوافل العلاجية تنظم القافلة العلاجية المجانية، بقرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق، ضمن خطة القوافل بوزارة الصحة، وتقام القافلة بمدرسة الشهيد محمود عبد الحميد صادق الابتدائية بالقرية.

الأنشطة والخدمات التي تقدمها القافلة

تقام القافلة يومي يومي السبت والأحد، في تخصصات، الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأمراض الجلدية  والمسالك البولية، وتقدم القافلة الكشف والفحوصات والعلاج بالمجان، كما يتم تنظيم عدد من ندوات التثقيف الصحي على هامش القافلة.

 

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