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أسعار البيض تواصل الارتفاع في الأسواق.. شعبة الثروة الداجنة: الارتفاعات غير مبررة.. وزيادة 25 جنيهًا عن السعر العادل

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

 سجلت  أسعار البيض في الأسواق ارتفاعات ملحوظة، التي تعد استمرارًا لموجة ارتفاع سعر البيض التي بدأت خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة انخفاضات لم تدم طويلًا.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض في المزرعة إلى 138 جنيهًا للكرتونة

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استمرار  ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، إذ يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 130 و137 جنيهًا في المزرعة، بينما تتراوح أسعار كرتونة البيض الأحمر ما بين 137 و140 جنيهًا في المزرعة.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، فيتو

ارتفاع سعر البيض غير مبرر

 وقال «السيد» لـ «فيتو» إنه لا يوجد سبب على أرض الواقع يدعم ارتفاعات أسعار البيض في الأسواق، بالتزامن مع استقرار سعر الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وعليه فإن ارتفاع سعر البيض غير مبرر.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تكلفة إنتاج كرتونة البيض لا تزيد على 105 جنيهات

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه عند حساب تكلفة إنتاج البيض التي تشمل سعر الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الأخرى، فإن سعر تكلفة إنتاج كرتونة البيض يتراوح ما بين 95 جنيهًا و105 جنيهات على حد أقصى.

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق، فيتو

25 جنيهًا زيادة غير مبررة في سعر كرتونة البيض

وتساءل «السيد» أنه طالما أن أعلى سعر لتكلفة إنتاج كرتونة البيض 105 جنيهات، لماذا تتخطى أسعاره الـ 140 جنيهًا في الأسواق، وفي المزرعة أي جملة يصل لـ 138 جنيهًا، لذلك فإن الزيادة في سعر البيض غير مبررة تصل لـ 25 جنيهًا على الأقل عن السعر العادل للكرتونة، مضيفًا: نحن ندعم المنتجين في جميع قطاعات الثروة الداجنة، ونريد لهم الاستمرارية في الإنتاج دون خسائر، ونريد عودة المربين الذين خرجوا من المنظومة، لكن أيضًا نحن مع حق المستهلك في الحصول على السلعة بسعر عادل.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار البيض في المزارع وفق السعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى سعر البيض وفق رصد البوابة الحكومية للأسعار المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض في بورصة الدواجن

وارتفع سعر البيض اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض ارتفاعًا يقدر بـ 7 جنيهات، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض بلدي بنحو 10 جنيهات عن سعره السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

 سعر البيض في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 135 و137 جنيهًا في المزرعة، كرتونة البيض الأحمر ما بين 137 و140 جنيهًا، كرتونة البيض البلدي ما بين 129 إلى 130 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا أسعار البيض للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

فيما رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تسجيل البيض ارتفاعًا في أسعاره، وتراوحت الارتفاعات في سعر البيض للمستهلك من جنيه إلى 3 جنيهات في الكرتونة.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض البلدي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 169.5جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي ما بين 145 إلى 180 جنيهًا للكرتونة، بينما بلغ متوسط سعر البيض البلدي نحو 6.3 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوح سعر البيضة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 أسعار البيض الأحمر في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 162 جنيها، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 145 إلى 170 جنيهًا للكرتونة، فيما سجل متوسط سعر البيض الأحمر نحو 5.7 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وتراوح سعر البيضة ما بين 5 و6 جنيهات، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 157 جنيهًا، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و165 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر البيض الأبيض إلى 5.6 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، لتتراوح سعر البيضة  الواحدة من 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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زيادة تصل لـ10 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد 7 يوليو 2024

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تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 6 - 7 - 2024

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