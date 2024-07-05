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اقتصاد

الكرتونة تبدأ من 119 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم،
أسعار البيض اليوم، فيتو

أسعار البيض اليوم الجمعة، سجل  سعر البيض اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم، فيتو

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي: 

سعر كرتونة عدد 30 بيضة

المزرعة /جملة

الشركات / نصف جملة

بيض أبيض128 : 130 جنيهًا128: 130 جنيهًا
بيض أحمر130 : 133 جنيهًا130: 135 جنيهًا
بيض بلدي119: 120 جنيهًا120

 

 

 

 

 

 

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تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس 04- 07- 2024

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بزيادة 14 جنيهًا، ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء

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