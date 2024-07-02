أخبار الاقتصاد اليوم: تطبيق زيادة أسعار فيروز وبيريل في هذا الموعد.. وانخفاض حاد في سعر البيض

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

رفع أسعار فيروز وبيريل بالأسواق في هذا الموعد

كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة الأهرام للمشروبات الغازية قررت تطبيق زيادة جديدة في أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من 15 يوليو الجاري، وذلك وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار.

وبمقارنة سعر بيريل وفيروز الذي سيطبق في 15 يوليو الجاري؛ بسعرها السابق يتضح أن الشركة قررت رفع سعر المنتجات ما بين جنيهين و3 جنيهات.

أسعار كانز بيريل وفيروز خلال يوليو الجاري

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بعد تطبيقها بدءًا من 15 يوليو الجاري فستكون كالتالي:

ارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 13.5 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

وارتفعت أسعار فيروز إلى 22.5 جنيه للمستهلك و130 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 13.5 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.



أزمة تكدس المركبات بالجمارك تتسبب في ارتفاع الأسعار 10%

حالة من التخبط يشهدها قطاع السيارات خلال الفترة الماضية بعد احتجاز مصلحة الجمارك ما يقرب من 13 ألف سيارة للاستعمال الشخصي ولذوي الإعاقة والتجاري.

وتسبب حجز الـ 13 ألف سيارة داخل الجمارك، في حالة من الاستياء بين التجار، لتعرضهم لخسائر مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات، نظرا لتراكم السيارات داخل الموانئ مما تسبب في ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح بين 5 إلى 10 %.

وكشفت شعبة السيارات عن زيادة جديدة تلاحق أسعار السيارات خلال الأشهر المقبلة نظرا لتكدس السيارات داخل الموانئ وركود عمليات البيع والشراء داخل المعارض لعدم وجود سيارات بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب على اقتناء السيارات مما جعل البعض يتجه نحو المستعمل الذي ارتفع سعره الي النصف.

وأوضحت شعبة السيارات، أن الأزمة الحالية عكرت حالة التخفيضات التي حدثت للسيارات منذ شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى أن سوق السيارات كلما يمر بتحسن تنشب أزمة تعكر عملية البيع والشراء لتعيد السوق لحالته السيئة، مؤكدة أن الحل يكمن في إخراج السيارات، والاستعداد لدخول شاحنات أخرى لسد احتياجات السوق المحلي.



البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.895 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 27985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 34409 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% عند مستوى 12094 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 6224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% عند مستوى 9053 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% عند مستوى 2774 نقطة.



انخفاض حاد في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء، سجل سعر البيض اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، انخفاضًا ملحوظًا يتراوح ما بين 14 جنيهًا و16 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، كما سجلت انخفاضًا يقدر بـ 8 جنيهات في محال النصف الجملة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في الجدول الآتي:

سعر كرتونة عدد 30 بيضة ا لمزرعة /جملة الشركات / نصف جملة بيض أبيض 118 : 119 جنيهًا 128: 136 جنيهًا بيض أحمر 118 : 119 جنيهًا 128: 138 جنيهًا بيض بلدي 119 : 120 جنيهًا 120

تعليمات جديدة من المركزي بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، عن إصدار تعليمات جديدة للبنوك بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك.

وقال البنك في بيان له، إنه بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعليمات اللاحقة لها وآخرها التعديل، والصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 11 نوفمبر 2021 فيما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة البنوك على تمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إدارتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرار.. قرر مجلس إدارة البنك المركزي، تعديل البند أولا/ 3 من التعليمات الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ليصبح على النحو الآتي:

يتعين مراعاة تحقيق التوازن والاستقلالية لدى تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عددا ملائما من التنفيذيين - بحد أقصى 3 أعضاء - وكذا غير التنفيذيين.

وتابع: مع مراعاة أن يكون من بينهم أعضاء غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة إضافية 3 سنوات بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.