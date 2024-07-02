الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل شركة بسعر، تعرف على أسعار أعلاف الدواجن بالأسواق

أسعار أعلاف الدواجن
أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو
ads

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار أعلاف الدواجن ، تباينًا ملحوظًا، في الشركات، إذ يوجد فروق في أسعار الأعلاف من نفس النوع ولكن من إنتاج شركات متعددة.

 أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو

متوسط أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض متوسط أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، وتشمل سعر العلف البادي، سعر العلف النامي، سعر العلف الناهي، سعر علف البياض؛ في السطور الآتية:

 أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو

 سعر أعلاف الدواجن  في الأسواق

بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف نامي 21% من 21500 جنيه إلى 21700 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف ناهي 19% من 21200 جنيه إلى 21600 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف بادي نامي من 20800 جنيه إلى 21 ألف جنيه للطن.

 أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار علف البياض في الأسواق

بلغ متوسط سعر علف البياض 18 % نحو 19500 جنيه للطن.

بلغ متوسط سعر علف بياض 17% نحو 17400 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف البياض 16% من 17200 جنيه  إلى 19200 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف بياض 14% من 16100 جنيه إلى 18700 جنيه للطن.

txt

تعرف على أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

txt

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم سعر العلف البادي سعر العلف النامي سعر العلف الناهي سعر علف البياض أسعار أعلاف اسعار اعلاف الدواجن اسعار الاعلاف أعلاف الدواجن سعر أعلاف الدواجن سعر العلف سعر علف سعر علف بادي سعر علف بياض موقع فيتو

مواد متعلقة

أسعار الأعلاف اليوم، انخفاض سعر الصويا والذرة بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم: هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وتراجع الأعلاف.. وقفزة تاريخية بالصادرات الهندسية خلال 4 أشهر

أسعار الأعلاف اليوم، انخفاض سعر الكسب والردة وارتفاع الذرة الأوكراني

هل تضبط أسعار لحوم الأضاحي؟ انخفاض جديد في علف الصويا والردة وهذه أسعار الأعلاف والذرة

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

زي النهاردة، منع الرق في أول ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

مستشار سابق بالبنتاجون: العالم كله سئم منا وأمريكا ستفقد الهيمنة على العالم (فيديو)

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية