كل شركة بسعر، تعرف على أسعار أعلاف الدواجن بالأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار أعلاف الدواجن ، تباينًا ملحوظًا، في الشركات، إذ يوجد فروق في أسعار الأعلاف من نفس النوع ولكن من إنتاج شركات متعددة.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو

متوسط أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض متوسط أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، وتشمل سعر العلف البادي، سعر العلف النامي، سعر العلف الناهي، سعر علف البياض؛ في السطور الآتية:

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو

سعر أعلاف الدواجن في الأسواق

بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 22 ألف جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف نامي 21% من 21500 جنيه إلى 21700 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف ناهي 19% من 21200 جنيه إلى 21600 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف بادي نامي من 20800 جنيه إلى 21 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار علف البياض في الأسواق

بلغ متوسط سعر علف البياض 18 % نحو 19500 جنيه للطن.

بلغ متوسط سعر علف بياض 17% نحو 17400 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف البياض 16% من 17200 جنيه إلى 19200 جنيه للطن.

تراوح متوسط سعر علف بياض 14% من 16100 جنيه إلى 18700 جنيه للطن.