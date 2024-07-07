إصابة شخص في حريق محل ملابس بالمنصورة
أصيب شخص باختناق اثر وقوع حريق بمحل ملابس، امام بوابة توشكى في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .
تلقت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس مما ادى لالتهامه كاملا وإصابة شخص باختناق.
تحرك أمني والسيطرة على الحريق
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق وتم السيطرة عليه قيل ان يمتد الى باقى الاماكن المجاورة، فيما أصيب شخص باختناق وتم علاجه على الفور.
وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.