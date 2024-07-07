إصابة شخص في حريق محل ملابس بالمنصورة

أصيب شخص باختناق اثر وقوع حريق بمحل ملابس، امام بوابة توشكى في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

تلقت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس مما ادى لالتهامه كاملا وإصابة شخص باختناق.

تحرك أمني والسيطرة على الحريق

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحريق وتم السيطرة عليه قيل ان يمتد الى باقى الاماكن المجاورة، فيما أصيب شخص باختناق وتم علاجه على الفور.

وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.