الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

للتصدي للتكدس، أول تكليف من محافظ الدقهلية لمدير المرور

أول لقاء بين محافظ
أول لقاء بين محافظ الدقهلية ومدير المرور، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد اللواء هشام دياب  مدير الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري بالشارع لتيسير حركة مرور السيارات والحد من التكدسات المرورية وخاصة في ساعات الصباح أثناء توجه العاملين بالقطاع الحكومي والخاص إلى عملهم وفي منتصف اليوم أثناء عودتهم الي منازلهم وهي الفترات الأكثر ازدحامًا.


والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء أمس السبت في أول يوم عمل له بعدد من المواطنين عقب الانتهاء من الاحتفال بالعام الهجري الجديد واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة.


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والعميد هشام دياب مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والأستاذ أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة.


وأكد " المحافظ " أن حل مشكلات المواطنين وتلبية مطالبهم من أهم أولوياتي من خلال العمل كفريق واحد مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات المعنية، وحل المشاكل لن يتم بشكل صحيح الا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني.
وقال اللواء " مرزوق ": لا أعمل من داخل المكاتب المغلقة عملي بالشارع من خلال تواجدي وسط المواطنين لحل مشكلاتهم تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أمرنا أن نتواجد وسط المواطنين لحل مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم.

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