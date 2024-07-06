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جامعة المنصورة تتقدم 35 مركزًا بين أفضل الجامعات في العالم

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

أعلنت نتيجة تصنيف جامعة Leiden الهولندي لعام 2024، وحققت جامعة المنصورة تقدما كبيرا، حيث جاءت في المركز 537 بين أفضل جامعات العالم بتقدم 35 مركزًا عن تصنيف العام الماضي، وكانت تحتل المركز 572. 

الجامعة احتفظت بالمركز الثامن على المستوى الأفريقي

كما احتفظت الجامعة بالمركز الثامن على المستوى الأفريقي، والمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية.

وجاء تصنيف الجامعة في التخصصات كما يلي:

- تقدم الجامعة في العلوم الطبية الحيوية والصحية (Biomedical and health sciences)، حيث جاءت في المركز 408 عالميا بتقدم 13 مركزًا عن العام الماضي، وجاءت بالمركز الثاني محليًا.

- تقدم الجامعة في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر (Mathematics and computer science)، حيث جاءت بالمركز 420 عالميًا بتقدم 37 مركزًا عن العام الماضي، وجاءت في المركز الثاني محليا.

علوم الأرض والحياة

- تقدم الجامعة في علوم الأرض والحياة (Life and earth sciences)، حيث جاءت بالمركز 601 عالميا بتقدم 48 مركزًا عن العام الماضي، وجاءت في المركزالخامس  محليًا.

- تقدم الجامعة في العلوم الفيزيائية والهندسة (Physical sciences and engineering)، حيث جاءت بالمركز 540 عالميًا بتقدم 57 مركزًا عن العام الماضي، وحاءت في المركز الخامس محليًا.

والجدير بالذكر أن هذا التصنيف والصادر عن جامعة Leiden الهولندية قائم على الإنتاج العلمي للجامعات وكذلك مدى التعاون البحثى مع الجامعات العالمية. 

ويرجع استمرار تقدم جامعة المنصورة في هذا التصنيف لسياسة الجامعة الداعمة للنشر الدولي.

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