محافظ الدقهلية يبدأ مهام عمله باحتفالات العام الهجري الجديد (فيديو وصور)

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف، بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل الوزارة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

محتفظ الدقهلية يشهد الاحتفال بالعام الهجري

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان محافظ الدقهلية يبدا مهام عمله باحتفالات العام الهجري الجديد.

حضر الاحتفال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة والدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس جي شرق المنصورة ومحمد الامين رئيس حي شرق المنصورة وسيد النخيلي رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية ولفيف من الأئمة بأوقاف الدقهلية.

الدقهلية تحتفل بالعام الهجري

يشار إلى أن جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض عن بداية العام الهجري الجديد 1446، وذلك عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية.

وحول بداية العام الهجري الجديد 1446، فمن المقرر أن يكون غرة شهر المحرم غدًا الأحد الموافق 7 يوليو 2024، إذ جاءت نتيجة استطلاع الهلال أنّ اليوم السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.

سبب التأريخ للعام الهجري بشهر المحرم

ووفق دار الإفتاء المصرية فإنه من المعلوم أن دخول الرسول إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها في شهر المُحَرَّم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار؛ ثم قالوا: وأي الشهور نبدأ؟ قالوا: رمضان، ثم قالوا: المُحَرَّم، فهو مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِمْ، وهو شهر حرام فاجتمعوا على المُحَرَّم.

الحكمة من الاحتفال بالسنة الهجرية في شهر المحرم

أما فيما يتعلق باحتفالنا بالسَّنَة الهجرية في شهر المُحَرَّم من كلِّ عام، فهو احتفال بما مثَّلته من معانٍ سامية ورفيعة، كالرغبة في العيش بسلامٍ، وهجران كل قبيح إلى كلِّ صحيح، وذلك بمجاهدة النفْس وتزكيتها.

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