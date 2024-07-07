محافظ الدقهلية: ربنا يعيننا على قضاء حوائج المواطنين

ثمن اللواء " طارق مرزوق " محافظ الدقهلية دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية على هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وقال المحافظ: ادعوا الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم يوم مبارك وأن يعيننا علي قضاء حوائج المواطنين وتلبية مطالبهم.



جاء ذلك خلال مشاركة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1446 هجريا عقب أداء صلاة المغرب من داخل مسجد النصر بالمنصورة، والذي نظمته مديرية أوقاف الدقهلية، في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة،والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

برنامج الاحتفال بالعام الهجري



وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم لفضلية الشيخ عمر الموافي والقاء خطبة لفضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، وإلقاء كلمة لفضيلة الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، وإلقاء ابتهالات دينية لفضيلة الشيخ أحمد أبو العز.

وقال " المحافظ ": أهنئ شعب الدقهلية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يرفع عن مصر الغلاء والبلاء في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال اللواء " مرزوق " إنه لمن حسن الطالع أن يكون أول يوم عمل لنا متزامنا مع الاحتفال بذكرى عطرة هي العام الهجري الجديد ليكون دافع لنا للعمل الجاد والتأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتحلي بصفاته لنكون عونًا لأهالينا في التخفيف عنهم.

محافظ الدقهلية: الله يعيننا علي قضاء حوائج المواطنين

كما قال " المحافظ " أدعو الله عز وجل أن يجعل هذا اليوم يوم مبارك وأن يعيننا علي قضاء حوائج المواطنين وتلبية مطالبهم وأن يجعلنا سببًا في اسعادهم وأن يلهمنا الله عز وجل العزيمة والقوة من أجل إرضائهم.

اشادة بتنظيم الاحتفال بالعام الهجري

وثمن اللواء " مرزوق " دور وزارة الأوقاف ودور مديرية أوقاف الدقهلية علي هذا التنظيم والاستعداد الجيد للاحتفال بالعام الهجري الجديد الذي نتمنى من الله أن يكون عام الخير والبركة على مصرنا الحبيبة.

فضل الهجرة والدروس المستفادة

ومن جانبه ألقى الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف خطبة تحدث فيها عن فضل الهجرة والدروس المستفادة منها مشيرا إلى أن الهجرة النبوية من أهم أحداث الإسلام، حيث كانت بداية لمرحلة تأسيس الدولة وبنائها بالمدينة المنورة وكانت مرحلة تحول هام في تاريخ الإسلام، فعندما اشتد الأذى بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإذن بالهجرة الي المدينة المنوره حتي مات الإذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك بالمدينة المنورة كان بناء الدولة، مشيرًا إلي أن الهجرة تضمنت العديد من الدروس المستفادة منها ( اليسر بعد العسر - والفرح بعد الشدة - وحسن وصدق التوكل على الله عز وجل مع حسن الأخذ بالأسباب، وقد حفظ رحلته المباركة التأييد الإلهي في كل خطواتها ومراحلها.