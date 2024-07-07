بعد قليل، جلسة الحكم على شقيق كهرباء وآخرين فى واقعة رضا البحراوى

تنظر محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، جلسة محاكمة شقيق محمود كهربا و2 آخرين فى واقعة التعدي على مطرب المهرجانات رضا البحراوى.

وكانت نيابة المعادي، أمرت بحبس “فتحي”، شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، واثنين آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالبلطجة وإثارة الذعر، وتحطيم سيارة رضا البحراوي، بعد حفلة على مركب نهري المعادي، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

ووجهت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها الاعتداء على المطرب الشعبي رضا البحراوي، وتكسير سيارته بعد إحياء الأخير حفلا في باخرة بدائرة قسم شرطة المعادي.

وكشفت التحقيقات الأوليّة، أن المشاجرة استمرت مدة ثلاث دقائق، وتدّخل الحضور ونجحوا في السيطرة عليها قبل تفاقم الأمور، إلا أن الفنان رضا البحراوي لجأ إلى قسم الشرطة لإثبات حقه القانوني.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الحضور وثقوا الواقعة بالفيديو، ليتم تقديمها إلى جهات التحقيق لفحصها، ومعرفة المتهم من الجاني، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "فتحي"، شقيق لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، محمود كهربا، واثنين آخرين، لاتهامهم بالتعدي على المطرب رضا البحراوي، عقب تحرير الأخير محضر بالواقعة.

وأكدت التحريات الأوليّة، نشوب مشادة كلامية بين شقيق كهربا ورضا البحراوي خلال تواجدهما في حفل بأحد الفنادق، وهدّده الأول قائلًا “استناني برا”، وبمجرد خروج الفنان من الحفل، اشتبك معه شقيق كهربا واثنين آخرين حيث تعدوا عليه بالضرب.