حريق يلتهم مصنع أخشاب ومخازن ديكورات أفراح في النزهة الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق بمصنع أخشاب ومخازن ديكورات أفراح في النزهة الجديدة.

حريق يلتهم مصنع أخشاب ومخازن ديكور أفراح

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة النزهة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار المتواجد به المخزن لكشف ملابسات الواقعة، وتبين بالفحص أن الحريق نشب فى مصنع أخشاب ومخازن ديكور أفراح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



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