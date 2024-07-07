الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

ضبط 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة بسبب مبلغ مالي في سوهاج

مشاجرة -صورة أرشيفية،
مشاجرة -صورة أرشيفية، فيتو

تمكنت مباحث البلينا بسوهاج من ضبط 4 أشخاص نشبت بينهم مشاجرة مما أدى إلى إصابة سائق بجرح بالرأس بسبب خلافات مالية بينهم، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج. 

 

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد وقوع مشاجرة بين محمد ف م ا 35 عاما سائق مصابًا جرح بفروة الرأس " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته صلاح م س ا 17 عاما صاحب كشك ومقيمان ببندر البلينا (طرف أول) وبين كلا من محمود ق ا ا  17 عاما عامل شقيقه وليد ق ا ا  20 عاما عامل ومقيمان دائرة المركز (طرف ثان) وتم ضبط طرفـي المشاجرة،  وبحوزة الأول من الطرف الثاني " عصا شوم " وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وإطلاق أعيرة نارية من السلاح المضبوط في الهواء "بقصد التهديد بسبب خلاف مالي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

 

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