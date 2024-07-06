رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة مشروعات تخرج طلاب الهندسة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مناقشة مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، الدكتور طلعت علي والدكتور محمد محمود وكلاء الكلية، اللواء طارق حافظ مدير عام إدارة الأمن الجامعي، الدكتور أحمد عاطف أمين الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية والطلاب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجديد.

رئيس جامعة سوهاج يناقش مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة

وقال الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر هندسية وفنية طبقًا لحاجة سوق العمل، وذلك من خلال تشجيع الابتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، حيث أن المشروعات المبتكرة التي نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبها الطلاب على مدار سنوات الدراسة.

وأشاد رئيس الجامعة بما شاهده من أفكار مبدعة والتي نفذها الطلاب بكل دقة ومهارة، التي تعكس مدى موهبة خريجي كلية الهندسة التي تُساهم في تخريج آلاف المهندسين المتسلحين بالعلم والخبرة اللازمة لبناء الجمهورية الجديدة.

١٠مشروعات تخرج شارك بها ٢٢٧ طالبا وطالبة من أقسام الهندسة المعمارية والمدنية والكهربية

كما أثنى الدكتور عبد الناصر يس على الجهد المبذول من الطلاب في تصميم مشروعات التخرج، التي بلغ عددها هذا العام ١٠ مشروعات تخرج، شارك بها ٢٢٧ طالبا وطالبة من أقسام الهندسة المعمارية والمدنية والكهربية، حيث قام الطلاب بعرض تطبيقات أفكارهم العلمية متضمنة أحدث ما وصل إليه العلم في تخصصاتهم، وذلك في تقنيات الاتصالات والإلكترونيات والتحكم الكهربي.

وأوضح الدكتور أحمد قاسم أن طلاب قسم الهندسة المعمارية قدموا تصميمات هندسية متكاملة لتخطيط وتصميم قرية للسياحة العلاجية بواحة سيوة ومشروع آخر لتصميم قرية سياحية ذكية، كما تم مناقشة أيضا مشروعات التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية في تخصصاتها المختلفة مثل المنشآت الخرسانية والطرق والصرف الصحي والمياه.