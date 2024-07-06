عقد اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج، الجديد اليوم، أولى اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

محافظ سوهاج يعقد أولى اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء

وشدد محافظ سوهاج خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكدا أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أية تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يتم اتخاذه.

محافظ سوهاج يناقش ملفات النظافة والإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية

وتناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث شدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة، مع عرض تقرير يومي بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام.



محافظ سوهاج يكلف رؤساء الوحدات المحلية بوضع ببرنامج زمني محدد؛ لتطوير الميادين الرئيسية

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة عاجلة وتصور ببرنامج زمني محدد؛ لتطوير الميادين الرئيسية والشوارع بنطاق كل مركز، وعمل مدخل لكل وحدة محلية يتماشى مع طبيعة المركز، وذلك بالجهود الذاتية والتعاون مع المجتمع المدني، مشددا على وضع منظومة متكاملة للنظافة ورفع القمامة، على أن تكون تحت إشراف ومتابعة كاملة من نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة.



وتناول الاجتماع كذلك مناقشة ملف الصناعة، والتركيز على المناطق الصناعية، حيث وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بهذا الملف الهام والحيوي، وتوفير كافة أوجه الدعم والتيسير لرجال الصناعة، والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة وضع رؤية واضحة لتنظيم الموارد، وإدارة الأصول بالمحافظة والوحدات المحلية.

وتطرق محافظ سوهاج خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية إلى ملف الإعاقات المرورية والإشغالات، مشددا على منع أية إشغالات أو إعاقات مرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل حسم تجاه المخالفين، وذلك لضبط الشارع، والعمل على توفير الراحة للمواطنين، كما ناقش ملف مركبات "التوك توك"، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور لحصر وترخيص جميع المركبات، وتقنين أوضاعها.



محافظ سوهاج لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والتواصل مع المواطنين

كما وجه "نور الدين" بحصر جميع الطرق التي تربط القرى، والتنسيق مع مديرية النقل، ووضع جدول زمني محدد لتطوير تلك الطرق ورفع كفاءتها، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية مطالبهم.