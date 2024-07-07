الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على شركات السمسرة الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

تصدرت 5 شركات قائمة شركات السمسرة الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع..وجاءت كالتالي:

  • هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 4.03 مليار جنيه.
  • اى اف جي هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه.
  • التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه.
  • ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه.
  • مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

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