السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد أزمة المنتخب الأولمبي، منتخب مصر الأول في ورطة بسبب جدول الدوري

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، شهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة شغلت الشارع الرياضي بشكل كبير، وهي عجز البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ضم بعض لاعبي الدوري المصري الكبار، لدعم قائمة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

واضطر الخواجة البرازيلي في النهائية إلى ضم لاعبين فقط فوق السن، وهما أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد النني، المنتهي عقده مع أرسنال الانجليزي، ولم تلمس قدمه كرة القدم منذ عدة شهور، علما بأن لائحة الأولمبياد تسمح لكل فريق باصطحاب ثلاثة لاعبين فوق سن الـ23 عاما.

ولا يخفى على أحد أن جدول الدوري الممتاز والقائمين على صياغته، هم من وضعوا المنتخب الأولمبي في هذا المأزق، خاصة أن كل مسابقات الدوري المحلي في العالم انتهت منذ عدة أسابيع، وتبقى مسابقة الدوري المصري هي المستمرة حتى الآن، بسبب العشوائية التي تدار بها كرة القدم المصرية في عهد اتحاد الكرة الحالي ورابطة الأندية المحترفة التابعة له.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ورطة تنتظر المنتخب الأول بأجندة سبتمبر

وأصبح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن على أعتاب ورطة جديدة تهدد مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 التي تنطلق في المغرب نهاية العام الجاري.

وتكمن الورطة الجديدة التي تنتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في أن مسابقة الدوري الممتاز ستنتهي يوم 15 أغسطس المقبل بحسب الجدول الذي أعلن مؤخرا من رابطة الأندية، في حين يخوض منتخب الفراعنة أول مباراتين له في التصفيات المؤهلة لـأمم إفريقيا في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبلين، أي بعد انتهاء الدوري بأسبوعين فقط.

ومن المؤكد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، سيحتاج إلى بدء معسكر الفريق قبل الأجندة لدولية ببضعة أيام، خاصة أنه سيخوض مباراتين قويتين في التصفيات خلال ثمانية أيام فقط، أحدهما ستكون خارج القاهرة.

الإجهاد يهدد لاعبي الدوري المحلي الدوليين

وبات من المؤكد أن اللاعبين الدوليين بالدوري المحلي، الذين سيقوم حسام حسن باستدعائهم لمعسكر منتخب مصر يعانون من الإجهاد الشديد نتيجة ضغط مباريات الدوري الممتاز، خاصة لاعبي الأهلي الذين يخوضون مباراة في الدوري كل 48 ساعة، وهم يمثلون السواد الأعظم بقائمة الفراعنة. 

ومن المؤكد أيضا أن جميع اللاعبين الدوليين في الدوري المحلي سيحصلون على راحة سلبية إجبارية عقب انتهاء الدوري يوم 15 أغسطس، وقد تمتد هذه الراحة السلبية من أسبوع إلى 10 أيام، إذا ما افترضنا أن معسكر المنتخب الوطني سينطلق يوم 25 أغسطس. 

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

تجهيز اللاعبين المحليين بدنيا مهمة بالغة الصعوبة

والسؤال هنا؛ هل سيتمكن حسام حسن من تجهيز هؤلاء اللاعبين العائدين من الراحة السلبية، بعد موسم كروي شديد الإجهاد، وتمكينهم من استعادة فورمتهم البدنية قبل مواجهتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقية ؟!

طالع للمزيد: مواعيد جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

“فيتو” تواصلت مع عدد من المدربين ومخططي الأحمال، وأكدوا جميعا أن لاعبي الدوري المحلي، لاسيما لاعبي الأهلي وبيراميدز، سيكونون قد انتهوا بدنيا دون مبالغة بانتهاء الموسم الكروي يوم 15 أغسطس، وانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني بعد فترة راحة سواء كانت 5 أيام أو 10 أيام ستكون مخاطرة كبيرة حال الدفع بهم في مباراتي الجولتين الأولى والثانية بأمم إفريقيا بعدها بأيام قليلة.

والجميع الآن ينتظر جوابا من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكيف سيتعامل مع هذه الورطة، التي نتجت عن استمرار مسابقة الدوري حتى منتصف أغسطس ؟

لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر روجيرو ميكالي الدوري المصري اولمبياد باريس 2024 المنتخب الوطنى الأول حسام حسن كأس الأمم الأفريقية 2025 الأهلي براميدز

مواد متعلقة

إبراهيم حسن: مستعدون لكل ظروف تصفيات أمم أفريقيا 2025

حسام حسن يعلق على مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية