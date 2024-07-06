بعد أزمة المنتخب الأولمبي، منتخب مصر الأول في ورطة بسبب جدول الدوري

منتخب مصر، شهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة شغلت الشارع الرياضي بشكل كبير، وهي عجز البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن ضم بعض لاعبي الدوري المصري الكبار، لدعم قائمة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

واضطر الخواجة البرازيلي في النهائية إلى ضم لاعبين فقط فوق السن، وهما أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد النني، المنتهي عقده مع أرسنال الانجليزي، ولم تلمس قدمه كرة القدم منذ عدة شهور، علما بأن لائحة الأولمبياد تسمح لكل فريق باصطحاب ثلاثة لاعبين فوق سن الـ23 عاما.

ولا يخفى على أحد أن جدول الدوري الممتاز والقائمين على صياغته، هم من وضعوا المنتخب الأولمبي في هذا المأزق، خاصة أن كل مسابقات الدوري المحلي في العالم انتهت منذ عدة أسابيع، وتبقى مسابقة الدوري المصري هي المستمرة حتى الآن، بسبب العشوائية التي تدار بها كرة القدم المصرية في عهد اتحاد الكرة الحالي ورابطة الأندية المحترفة التابعة له.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ورطة تنتظر المنتخب الأول بأجندة سبتمبر

وأصبح المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن على أعتاب ورطة جديدة تهدد مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 التي تنطلق في المغرب نهاية العام الجاري.

وتكمن الورطة الجديدة التي تنتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في أن مسابقة الدوري الممتاز ستنتهي يوم 15 أغسطس المقبل بحسب الجدول الذي أعلن مؤخرا من رابطة الأندية، في حين يخوض منتخب الفراعنة أول مباراتين له في التصفيات المؤهلة لـأمم إفريقيا في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبلين، أي بعد انتهاء الدوري بأسبوعين فقط.

ومن المؤكد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، سيحتاج إلى بدء معسكر الفريق قبل الأجندة لدولية ببضعة أيام، خاصة أنه سيخوض مباراتين قويتين في التصفيات خلال ثمانية أيام فقط، أحدهما ستكون خارج القاهرة.

الإجهاد يهدد لاعبي الدوري المحلي الدوليين

وبات من المؤكد أن اللاعبين الدوليين بالدوري المحلي، الذين سيقوم حسام حسن باستدعائهم لمعسكر منتخب مصر يعانون من الإجهاد الشديد نتيجة ضغط مباريات الدوري الممتاز، خاصة لاعبي الأهلي الذين يخوضون مباراة في الدوري كل 48 ساعة، وهم يمثلون السواد الأعظم بقائمة الفراعنة.

ومن المؤكد أيضا أن جميع اللاعبين الدوليين في الدوري المحلي سيحصلون على راحة سلبية إجبارية عقب انتهاء الدوري يوم 15 أغسطس، وقد تمتد هذه الراحة السلبية من أسبوع إلى 10 أيام، إذا ما افترضنا أن معسكر المنتخب الوطني سينطلق يوم 25 أغسطس.

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

تجهيز اللاعبين المحليين بدنيا مهمة بالغة الصعوبة

والسؤال هنا؛ هل سيتمكن حسام حسن من تجهيز هؤلاء اللاعبين العائدين من الراحة السلبية، بعد موسم كروي شديد الإجهاد، وتمكينهم من استعادة فورمتهم البدنية قبل مواجهتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقية ؟!

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“فيتو” تواصلت مع عدد من المدربين ومخططي الأحمال، وأكدوا جميعا أن لاعبي الدوري المحلي، لاسيما لاعبي الأهلي وبيراميدز، سيكونون قد انتهوا بدنيا دون مبالغة بانتهاء الموسم الكروي يوم 15 أغسطس، وانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني بعد فترة راحة سواء كانت 5 أيام أو 10 أيام ستكون مخاطرة كبيرة حال الدفع بهم في مباراتي الجولتين الأولى والثانية بأمم إفريقيا بعدها بأيام قليلة.

والجميع الآن ينتظر جوابا من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكيف سيتعامل مع هذه الورطة، التي نتجت عن استمرار مسابقة الدوري حتى منتصف أغسطس ؟