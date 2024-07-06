أخبار مصر: درجات الحرارة غدا الأحد 7-7-2024.. شروط ترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024.. وكامل الوزير: نظام جديد للتصاريح الخاصة بإنشاء المصانع

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأحد 7-7-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

الأكبر في العالم، محطة معالجة مياه الري بالدلتا تدخل موسوعة جينيس بـ4 أرقام قياسية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء الضوء على دخول محطة معالجة مياه الري بالدلتا موسوعة جينيس بـ 4 أرقام قياسية.

تحذير من الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر

شروط ترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024

ترقيات الموظفين 2024 أيام قليلة تفصلنا على صدور مجلس الوزراء لحركة ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

وزير التموين: هدفنا تقديم الدعم العيني والنقدي للمواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضبط الأسعار وتقديم الخدمة بطريقة مبتكرة، موضحا أن ضبط الأسعار يأتي من خلال وضع منظومة واضحة ما بين مقدمي الخدمة والتجار والجمعيات والوزارة.

كامل الوزير: نظام جديد للتصاريح الخاصة بإنشاء المصانع

بعد يوم عمل شاق بهيئة التنمية الصاعية، واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، متابعة أعمال وزارة النقل، حيث يعمل الوزير صباحا لمتابعة أعمال وزارة الصناعة مساء لمتابعة أعمال النقل.

التعليم عن فيديو الغش: إلغاء الامتحان للجنة بالكامل حال ثبوت صحته

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.