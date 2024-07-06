التعليم عن فيديو الغش: إلغاء الامتحان للجنة بالكامل حال ثبوت صحته

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن قيام طالب ثانوية عامة في محافظة سوهاج بفتح بث مباشر من داخل لجنة امتحان الكيمياء 2024.

ونفى مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لـ "فيتو"، ما يتم تداوله مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.

امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومحسن عبد العزيز نائب رئيس عام الامتحانات.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم.

انتظام سير العمل بامتحانات الثانوية العامة

ووجه الدكتور محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر لكافة المشاركين بغرفة العمليات المركزية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة إجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدا وضع مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.

وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الإجابة للامتحانات للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد ضاهر قبل موعد انطلاق الامتحانات اليوم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، ودخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.