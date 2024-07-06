كامل الوزير: نظام جديد للتصاريح الخاصة بإنشاء المصانع

بعد يوم عمل شاق بهيئة التنمية الصاعية، واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، متابعة أعمال وزارة النقل، حيث يعمل الوزير صباحا لمتابعة أعمال وزارة الصناعة مساء لمتابعة أعمال النقل.

تشجيع الصناعات المحلية

وكان وزير النقل قد تابع اليوم عمله فى هيئة التنمية الصناعية. واعتمد وزير النقل نظاما جديدا للتصاريح الخاصة بإنشاء المصانع، ويضمن النظام الجديد لسرعة الحصول على الموافقات الخاصة بانشاء المصانع.

ويعمل الفريق كامل الوزير خلال الفترة القادمة على فتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج للتوسع فى الصناعات المحلية وتوطين الصناعات فى مصر من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى مصر حاليا.