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الأكبر في العالم، محطة معالجة مياه الري بالدلتا تدخل موسوعة جينيس بـ4 أرقام قياسية

محطة معالجة مياه
محطة معالجة مياه الري بالدلتا، فيتو
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سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء الضوء على دخول محطة معالجة مياه الري بالدلتا موسوعة جينيس بـ 4 أرقام قياسية.

حققت محطة معالجة مياه الري بالدلتا الجديدة  4 أرقام قياسية بموسوعة جينيس كأكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، ومحطة معالجة المياه الأكثر سعة وقوة من الناحية التشغيلية، وأكبر مساحة لطلاء الإيبوكسي في الهياكل، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة على مستوى العالم.

تفاصيل مشروع محطة معالجة مياه الري بالدلتا الجديدة

تعد المحطة هي الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الزراعي، مما يساهم في استصلاح وتطوير 2 مليون فدان بغرب الدلتا.

تم تشييد المحطة على مساحة تفوق 320 ألف متر مربع، وقوة تشغيلية بقدرة 86.8 متر مكعب في الثانية، ومعالجة الحمأة بقدرة ضخمة تصل إلى 670.01 كجم/ث، لتصبح بذلك واحدة من أكبر مشروعات الاستدامة في العالم، والتي تضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات وحلول الاستدامة العالمية.

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