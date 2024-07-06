شروط ترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024

ترقيات الموظفين 2024 أيام قليلة تفصلنا على صدور مجلس الوزراء لحركة ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

وتنشر "فيتو" تفاصيل ترقيات الموظفين في الحكومة لعام 2024 وشروط ترقياتهم وقائمة المحرومين من الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

مواعيد صدور قرار الترقية

ومن المتوقع أن يتم صدور ترقيات الموظفين في الحكومة في شهر يوليو الجاري وأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك.

شروط ترقيات الموظفين

وحدد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 قواعد للترقيات إلى درجات وظيفية أعلى، بضوابط واشتراطات، سواء بالاختيار أو الأقدمية طبقا لما نصت عليه وفسرته المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون.

معايير الترقية بالاختيار

وشملت معايير الترقية بالاختيار للموظفين في الحكومة لعام 2024 والتي تضمنت ما يلي:

1- أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

2- أن يجتاز بنجاح، التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

3- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

4- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

5- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

كما شملت معايير الترقية بالأقدمية للموظفين ما يلي:

1- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

2-أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

3- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية.