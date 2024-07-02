الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صديقة تتراجع جنيها، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

أسعار المانجو في
أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
ads

أسعار المانجو في سوق العبور، شهد سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر نوعين من المانجو مقابل ارتفاع 4 أنواع، فيما استقر سعر 11 نوعًا من المانجو في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

«فيتو» تستعرض سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالأتي: 

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
  • تراوح سعر مانجو عويس من 30 جنيهًا إلى 35 جنيهًا
  • تراوح سعر مانجو هندي من 18 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو تيمور من 18 جنيهًا إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو زبدية من 17 جنيهًا إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو بلدي من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فونس من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فص من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو دبشة من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيها عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو صديقة من 11 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو جولك من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو سكري من 19 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو بيض العجل من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو سنارة من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فجر كلان من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو تومي من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
txt

بانخفاض 12 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو في الأسواق

txt

الكيلو يبدأ من 15 جنيهًا.. شعبة الفاكهة توضح أسباب انخفاض أسعار المانجو.. وتزف بشري بشأن الموسم والأسعار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المانجو اسعار المانجو سعر المانجو سعر مانجو سعر مانجو بلدي سعر مانجو زبدية سعر مانجو عويس سوق الجملة سوق العبور سوق العبور اليوم سوق العبور لجملة الفاكهة موقع فيتو أسعار المانجو اليوم سعر المانجو اليوم

الأكثر قراءة

نيابة أمن الدولة تخلي سبيل زوجة الكابتن حسام حسن بكفالة 5 آلاف جنيه

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

على رأسهم زيزو، موعد انضمام رباعي الزمالك للمنتخب الأولمبي

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية