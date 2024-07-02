165 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري لمحافظ سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور ممثلي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

165 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 165 مواطنا.

اللقاء الجماهيري يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك وطلب مساعدات اجتماعية وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.