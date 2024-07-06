الكهرباء تعلن حلول التخلص من كابوس تخفيف الأحمال.. قرض بـ51 مليار جنيه لسداد مستحقات البترول.. المالية توفر 1.2 مليار لشراء وقود تشغيل محطات التوليد.. وحملة مكثفة لترشيد الاستهلاك

تخفيف الأحمال، تعد أزمة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء أبرز الملفات الموجودة علي مكتب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسط جهود مكثفة من الحكومة لوضع حلول مناسبة للأزمة وانتهاء العمل بها خاصة في ظل الموجات الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية والتي ادت الي ارتفاع الأحمال الكهربائية لارقام غير مسبوقة علي الشبكة القومية للكهرباء.

حلول الكهرباء لانتهاء أزمة تخفيف الأحمال

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدور الهام والمحورى لقطاع الكهرباء حيث يعتبر تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، لانها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد، مؤكدًا على استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربابائية

وأضاف أنه جار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربابائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

قرض لسداد مستحقات الهيئة المصرية للبترول

من جانبها أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، استعدادا لانتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.

وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اجتماع وزير الكهرباء مع مسئولي البترول لبحث خطة وقف تخفيف الأحمال

وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا، مع قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، لبحث خطة انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بضرورة انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة، وطالب بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.

وكلف مدبولي وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية بوضع حل دائم لمشكلة انقطاع الكهرباء، مشيرا إلي أنه “تم تقديم حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك”.

من جانبها أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حملة ترويجية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء والتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري والإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن النشرة التعريفية التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على أزمة تخفيف الاحمال .

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنها لن تتواني في مواجهة سرقة التيار الكهربائي من خلال تثيف حملات التفتيش وفرض العقوبات الصارمة علي سارقي التيار، وطالبت المواطنين بالإبلاغ فورا عن عمليات لسرقة التيار.

حلول الكهرباء لانتهاء ازمة تخفيف الأحمال

وأوضحت الشركة أنه في حالة التوفير بنسبة 10% من الاستهلاك سيتم القضاء على أزمة تحفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء دون اللجوء لشراء كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء في المحطات.