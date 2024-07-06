6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية وانتهاء تخفيف الأحمال

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن عدة نصائح لتخفيض الاستهلاك الشهري في فاتورة الكهرباء، وذلك ضمن جهود الشركة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن خطوات الوزارة لانتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

نصائح الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر لـ ترشيد استهلاك الكهرباء والتوفير في الفاتورة الشهرية كالتالي:

تجنب استخدام الإضاءة العالية والتي تعمل على زيادة استهلاك الكهرباء ومن فواتيرها.

استخدام اللمبات الموفرة واعتمد على ضوء الشمس قدر الإمكان.

عمل الصيانة الدورية للتكييفات بانتظام ممكن توفر لك ١٥٪؜ من استهلاك الطاقة.

التأكد من قفل أبواب وشبابيك البيت وشغل التكييف على ٢٥ درجة كي توفر في الكهرباء.

فصل الفيشة بعد الاستخدام يوفر في الكهرباء ويحافظ على عمر الأجهزة.

لو مسافر، تأكد من فصل الكهرباء عن الأجهزة.

أسباب اتجاه الكهرباء لإطلاق حملات ترشيد الاستهلاك

وأشارت الشركة أن ترشيد الكهرباء في المنازل هو أحد وأهم الحلول التي تضمن التوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، خاصة أن الكهرباء هي عبارة عن عملية إنتاج ونقل وتوزيع معقدة ويتطلب إنتاجها توفير كميات كبيرة من الوقود الأحفوري لتشغيل محطات التوليد والذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة يمكن توفيرها في تشييد بنية تحتية كبيرة للدولة المصرية فضلا عن المساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل احتمالات انقطاع التيار، والحفاظ على البيئة من خلال تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الضارة.