البورصة المصرية.. قطاع البنوك يستحوذ على حركة تداولات الأسبوع المنتهى.. وخبراء سوق المال يوضحون أهمية الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية

سوق المال المصرى، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات الأسبوع المنتهى، لتتخطى المؤشرات مستويات جديدة، كما تصدر قطاع البنوك حركة التداولات بقيمة 408.830.341 جنيها، بنسبة 23.77 %.

وخلال السطور التالية ترصد “ فيتو” بالأرقام كواليس جلسات التداول بسوق المال.

اقرأ التالي: البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بمنتصف التداولات

حركة التداولات، فيتو

اقرأ التالى: البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بمنتصف التداولات

خبيرة أسواق مال: قوانين سوق المال الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى عطية خبيرة أسواق المال لــ“فيتو“: هناك خلو فى السوق المصري من أي نمو حقيقي لصناعة سوق المال، ويمكن القول أن قوانين سوق المال بلا شك آلية رئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة.

وأضافت عطية: تؤدي الاستثمارات المباشرة دورا مهما في عمليات التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم حيث أن التدفقات الرأسمالية شأنها شأن التدفقات التجارية الدولية أحد أهم رکائز النمو الاقتصادي واستدامته حيث تعکف العديد من الدول على وضع استراتيجيات متکاملة لجذب الاستثمار الأجنبي بمختلف أشکاله ولتشجيع الصادرات ومساندة المنتج الوطني للوصول الى الأسواق الخارجية.

وهکذا تزايد دور وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة وأصبحت من أهم مصادر التمويل في الدول النامية، خاصة في ظل حجم المديونية الخارجية.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، المؤشرات تتلون بالأخضر في منتصف تعاملات اليوم

89.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 89.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 128.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 53.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 85.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.0% وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,082.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6,869.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

البورصة المصرية، فيتو

خبيرة أسواق مال توضح أهميه الاستثمارات المباشرة في عمليات التنمية الاقتصادية

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة اسواق المال لـ“فيتو”: الاستثمار المباشر عبارة عن الاستثمار في مؤسسة أو شركة تجارية أجنبية للحصول على السيطرة والنفوذ وممارسة تأثير أوسع ضمن قرارات إدارة الشركة الأجنبية مقابل أن يقوم الطرف المستثمر بتوفير رأس المال للشركة بحيث يمكن أن يساهم الاستثمار المباشر للفرد أو المنظمة المستثمرة في شركة أجنبية في أي مجال من المجالات الاقتصادية المختلفة في فرصة الحصول على الحصة الأكبر أو الحصة الأقل، لكن الفائدة تمنح الطرف المستثمر السيطرة والنفوذ في الشركة الأجنبية من مصادر غير توفير رأس المال مثل توفير أصول النظم والتكنولوجيا التنظيمية والإدارية التي تستعين بها الشركة للقيام بأعمالها.

د. هدى المنشاوى، فيتو

عملية الاستثمار بطريقة غير مباشرة

وأضافت المنشاوى: أما الاستثمار غير المباشر فهو نوع من أنواع الاستثمار الذى يتم من خلاله عملية الاستثمار في الشركة أو العقار من خلال شراء الأسهم أو شهادات الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى من قبل الطرف المستثمر بحيث تتم هذه العملية الاستثمارية بطريقة غير مباشرة؛ ويعني ذلك أن هذا النوع من الاستثمار يتم عن طريق المؤسسات المالية الوسيطة أو عن طريق مستشار قانوني مختص بهذا النوع من الاستثمار.