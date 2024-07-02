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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف خطة الحكومة الجديدة بشأن الاستثمار والمعاملات الضريبية

مصطفى مدبولي يشكل
مصطفى مدبولي يشكل الحكومة الجديدة، فيتو
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الحكومة الجديدة، قال الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، إن الملف الاقتصادي ستكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الجديد هو أننا قد نشهد نوعًا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات.

 

مرونة الحكومة الجديدة مع المتغيرات الإقليمية والدولية

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

 

تعديل قوانين الاستثمار والضرائب والإعفاءات 

وأوضح، أن الحكومة الجديدة قد تطرح بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات.

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تغير ملامح السياسة المالية بالحكومة الجديدة

وأكد، أننا قد نشهد تحركًا كبيرًا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرًا واضحًا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث تكون لدى الحكومة أنماط مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية.

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الحكومة الجديدة الاستثمار المعاملات الضريبية البرلمان قوانين الاستثمار

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