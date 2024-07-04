البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% عند مستوى 28338 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28%عند مستوى 34709 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% عند مستوى 12250 نقطة.

صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% عند مستوى 6220 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 9116 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% عند مستوى 2760 نقطة.