الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61%  عند مستوى 28338 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28%عند مستوى 34709 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62%  عند مستوى 12250 نقطة. 

صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 6220 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23%  عند مستوى 9116 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37%  عند مستوى 2760 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

30 محدد الأوزان اخبار الحوادث أسعار الذهب اخبار المحافظات اخبار السياسة الدوريات العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة السياسة الخارجية إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

مواد متعلقة

عروض وتخفيضات على أسعار الملابس والأحذية خلال موسم عيد الفطر تصل لـ 50%

معلومات الوزراء يكشف مكاسب مصر من المشروع النووي السلمي.. محطة الضبعة تستهدف إنتاج 4800 ميجا وات

نار رغم التصفيات، أسعار الملابس والأحذية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر (صور)

مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا في عهد السيسي.. تنسيق مشترك في مختلف المجالات.. وتوافق على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قرارات حكومية حاسمة.. مدبولي: خفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% خلال 48 ساعة تصل لـ 30% بعد العيد.. فرق متابعة من مجلس الوزراء للأسواق

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

تفاصيل تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمنظومة المخلفات الصلبة.. 3 وزراء يوقعون العقود.. التكلفة 565 مليون جنيه.. وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة لـ 50% العام المالي المقبل

توقيع عقود المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية