البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم
ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% عند مستوى 28338 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28%عند مستوى 34709 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% عند مستوى 12250 نقطة.
صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% عند مستوى 6220 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% عند مستوى 9116 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% عند مستوى 2760 نقطة.
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