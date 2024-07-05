الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

89.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

البورصة
البورصة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 89.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 128.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 53.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


ومثلت تعاملات المصريين 85.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.0% وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,082.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6,869.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار العملات السياسة الخارجية الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

نار رغم التصفيات، أسعار الملابس والأحذية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر (صور)

مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا في عهد السيسي.. تنسيق مشترك في مختلف المجالات.. وتوافق على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قرارات حكومية حاسمة.. مدبولي: خفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% خلال 48 ساعة تصل لـ 30% بعد العيد.. فرق متابعة من مجلس الوزراء للأسواق

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

تفاصيل تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمنظومة المخلفات الصلبة.. 3 وزراء يوقعون العقود.. التكلفة 565 مليون جنيه.. وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة لـ 50% العام المالي المقبل

توقيع عقود المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة

أخبار الأهلي.. عودة الأحمر للتدريبات.. موقف الشحات ووسام أبو علي.. أشعة جديدة لهذا اللاعب.. وكولر يتسلم تقريرا عن مشاركة القندوسي مع منتخب الجزائر أمام بوليفيا

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

اتحاد الكرة يرد على خروج لاعب بيراميدز من معسكر المنتخب الأوليمبي

منوعات

المزيد

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك أمام الإسماعيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية 1445 وبداية العام الهجري الجديد 1446

تسبيح المخلوقات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 41 من سورة النور

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

المزيد
الجريدة الرسمية