6 ملفات مهمة في انتظار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد

التشكيل الحكومي الجديد، شهد التشكيل الحكومي الجديد تغييرات شاملة في الساعات الأخيرة قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انفصل قطاع التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التى كان يترأسها المهندس احمد سمير فى التشكيل الوزارى السابق، ليصبح قطاعا تابعا لوزارة الاستثمار يتولاها حسن الخطيب، بعد ان تم استحداثها كوزارة، وفى المقابل انضمت الصناعة لوزارة النقل لتصبح وزارة واحدة يتولى حقيبتها الفريق كامل الوزير.

التجارة الخارجية تلعب دور محورى في التنمية الإقتصادية

تلعب التجارة الخارجية دور محورى في التنمية الإقتصادية وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والإرتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية

وطبقا لتصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فإن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلًا عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة في أقرب وقت.

وترصد “فـيتـو ” بعض الملفات الهامة على طاولة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد كالتالى:

الإسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين، بهدف تقليل حدة المشكلات التي تواجهها في التصدير، خاصة في ظل تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكلفة الإنتاج في الوقت الذي تبحث فيه الشركات في الخارج عن السعر الأقل. العمل على رفع معدل الصادرات السلعية المصرية غير البترولية، حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار مقابل 15 مليار و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%، كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر. العمل زيادة البعثات التجارية والمعارض الخارجية مما يساهم فى توسيع قاعدة مشاركة الشركات التصديرية المصرية ومن ثم فتح فرص تصديرية وزيادة التنافسية وتواجد المنتجات المصرية بالاسواق الخارجية. المرحلة المقبلة تتطلب فتح الأسواق العالمية للمنتجات المصرية وزيادة التنافسية وجذب العملة الأجنبية. تفعيل مكاتب التمثيل التجارى فى كافة الدولة من خلال اعداد دراسات حديثة ومتطورة عن اسواق الدول الخارجية. تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف.

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