جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

أحمد رفعت، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر وفاة لاعب فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعافيه وعودته للحياة بعد توقف قلب دام نحو ساعة ونصف.

السر وراء وفاة أحمد رفعت

وأكد الدكتور جمال شعبان أن السر وراء وفاة أحمد رفعت يرجع لإصابته، بتوقف القلب، حالة سريرية تحدث نتيجة لتوقف النشاط الميكانيكي لعضلة القلب وفشل تزويد الدماغ بالدم وصولًا للإغماء، فهي الرجفان البطيني، وأيضًا الرجفان البطيني، الذي يسبب فقدان الوعي في غضون ثوانٍ، وقد يتبع ذلك الوفاة في حال عدم علاجه بشكل فوري.

سر وفاة لاعب فيوتشر أحمد رفعت، فيتو



وكشف الدكتور جمال شعبان عن السر وراء وفاة أحمد رفعت، في مناقشة دارت بينه وبين متابعيه، حيث سأله الدكتور زاهر حمدان خلاف، استشاري أول الأشعة التشخيصية "محتاج اعرف رأي حضرتك في الحالة عليه رحمة الله كنت شاكك أصلا إن حالته كانت arrest، لأن صعب يحصل ساعة ونص ويعود للحياة أصلًا . هل فعلا ممكن يكون مثلا AF وحصلت تاني معاه والمرادي ماتلحقش؟"

ورد الدكتور جمال شعبان " كانت Arrest.. Recurrent VF"

أحمد رفعت يتعرض لخلل كهربي خبيث في القلب



وعن سر وفاة لاعب فيوتشر أحمد رفعت بعد تعافيه، قال جمال شعبان "حصل خلل كهربي خبيث في القلب نتيجة جلطة في الشريان التاجي، نجا منه أول مرة، ثم تم تركيب دعامة وحدثت انتكاسة، غالبا جلطة جديدة أكبر، واختلال كهربي حاد، أدي إلي توقف القلب.. رحمة الله عليه"

وفاة أحمد رفعت بعد أشهر من عودته للحياة، فيتو



كما أجاب عن سؤال لإحدى المتابعات، مشيرًا إلى أن السبب تأثير الحزن وكهرباء القلب، مرجعًا ذلك أن أحمد رفعت عندما تعافى تعرض لضغوط وظروف صعبة قبل المباراة.

وعندما سأله أحد المتابعين عن عدم سفر اللاعب للعلاج بالخارج قال جمال شعبان "كان في فريق أجنبي في الشرايين وكهرباء القلب علي تواصل مع الفريق المصري"

سبب حالة توقف قلب أحمد رفعت

وتؤكد الأبحاث الطبية أن حالة "arrest" توقف القلب، تعبير عن حالة سريرية تحدث نتيجة لتوقف النشاط الميكانيكي لعضلة القلب وفشل تزويد الدماغ بالدم وصولًا للإغماء. وتنتج عن هذه الظاهرة مجموعة من العوامل الفيسيولوجية المرضية، التي تؤدي لوصول القلب إلى نهاية طريقه.

وتشمل الآليات المسؤولة عن تنظيم النشاط الميكانيكي للقلب أجهزة أيضية وعصبية صماويّة، وتنهار هذه الأجهزة في حالات مرضيّة معينة يكون مصدرها مشكلة في عضلة القلب نفسه، أو في الأوعية الدموية التاجية المغذيّة لعضلة القلب.

أحمد رفعت أثناء علاجه بالمستشفي، فيتو



وتوقف القلب يكون نتيجة لمشكلة في عمليات مجموعية تُؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط القلب مما يؤدي إلى توقف النشاط الميكانيكي لعضلة القلب، سواء كان الأمر على خلفية اضطراب نبض بطيني انتهائي، أو بسبب انعدام الانتظام الكهربائي لقلب، أو انسداد في جهاز التوصيل الكهربي في القلب، أو اضطراب ميكانيكي أولي أو ثانوي في القلب الذي لا يستجيب من الناحية الميكانيكية للناظمة الكهربائية.

حالة الرجفان البطيني وسر وفاة أحمد رفعت

أما حالة Recurrent VF فهي الرجفان البطيني، الذي يسبب فقدان الوعي في غضون ثوانٍ، وقد يتبع ذلك الوفاة في حال عدم علاجه بشكل فوري. ويساعد تخطيط كَهربية القلب على تحديد ما إذا كان سبب توقف القلب هو الرجفان البطيني.

خلل خبيث في كهرباء القلب يسبب وفاة أحمد رفعت، فيتو

وينصح الأطباء بضرورة ن يبدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) في غضون دقائق، وأن يتبعه إزالة الرجفان (صدمة كهربائية في الصدر) لاستعادة إيقاع القلب الطبيعي.