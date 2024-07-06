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رياضة

أحمد رفعت يكشف في آخر لقاء قبل وفاته سبب توقف قلبه (فيديو)

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

أعلنت صفحة نادي مودرن سبورت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، عن وفاة  أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إثر تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وكان أحمد رفعت، الذي سبق وأن لعب لفيوتشر سابقًا، قد أدلى بآخر مقابلة له مع الإعلامي إبراهيم فايق قبل وفاته، حيث أكد خلالها على تعافيه من أزمة قلبية وقعت خلال مباراة الاتحاد بالدوري المصري في شهر مارس الماضي.

في حديثه، كشف أحمد رفعت عن تفاصيل الحالة الصحية التي ألمت به، وأشار إلى الضغوط النفسية التي كان يتعرض لها ورفض الكشف عنها، مما أسهم في تدهور حالته الصحية وتوقف عضلة قلبه بشكل مفاجئ.

وكانت صفحة مودرن سبورت قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

لقاء الوداع بين أحمد رفعت وطلعت يوسف وهيثم عرابي ولاعبي مودرن سبورت (صور)

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