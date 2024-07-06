الزمالك ينعي أحمد رفعت لاعب الفريق السابق

وفاة احمد رفعت، نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ولاعب فريق مودرن سبورت الحالي.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه وجماهيره، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلن نادي مودرن سبورت موعد تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة.

موعد جنازة أحمد رفعت

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.