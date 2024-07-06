إيه وجع القلب ده، كهربا ينعى أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت بكلمات مؤثرة

وفاة أحمد رفعت، نعى محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية فجر اليوم إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقال “كهربا” عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” تويتر سابقا:" لا حول ولا قوه إلا بالله إيه وجع القلب ده. متتعزش ع اللي خلقك".

وأضاف:" ربنا يرحمك يا رفعت يارب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك وشفيع ليك ويصبر اهلك ويصبرنا كلنا يارب علي فراقك صدمة كبيرة اوي لا إله إلا الله الواحد مش قادر يستوعب".



وتابع:"كإنك كنت طالع اللقاء ده عشان تودعنا يا احمد ربنا يثبتك عند السؤال ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يارب اللهم آمين".

وفاة أحمد رفعت

أعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلي أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالًا يحتذى به في دماثة الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".

داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.