السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

الدقهلية تستعد لاستقبال المحافظ الجديد

محافظة الدقهلية،
محافظة الدقهلية، فيتو

تستعد محافظة الدقهلية اليوم لاستقبال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد لاستلام مهام عمله وحقيبة إدارة شئون المحافظة 

وأعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الجديد عن سعادته البالغة بتكليفه بحقيبة محافظة الدقهلية مؤكدا أنها المحافظة المشرفة والولادة، بلد العلم والعلماء، ومتمنيا أن يكون على قدر الثقة والمسئولية في خدمة شعبها.

تصريح محافظ الدقهلية الجديد

وقال محافظ الدقهلية الجديد في تصريح خاص لـ "فيتو": تلقينا تكليفات هامة وعاجلة من رئيس الجمهورية، عقب حلف اليمين الدستورية، وهي شغلي الشاغل في ترتيب الأولويات، والتي جميعها من شأنها تخفيف العبء على المواطن ولصالح المواطن".

 

تكليفات اللواء طارق مرزوق لمحافظة الدقهلية

وتابع محافظ الدقهلية الجديد: “مفيش وقت للهزار، وسنعمل على أرض الواقع، وهدفنا الأساسي تخفيف العبء على المواطن والتواجد معه في أي مكان وزمان والعمل على حل المشكلات في مهدها أولا بأول”.

واستكمل اللواء طارق مرزوق حديثه قائلا: "أتمنى ربنا يعنى وأكون على قدر المسئولية والثقة التي تم تكليفي واختياري لها وأن أكون منصفا لشعب الدقهلية في كل ما يتمناه".

مكتبي مفتوح ولم يشغلني أي شاغل 24 ساعة عمل

وأكد محافظ الدقهلية الجديد: “مكتبي مفتوح ولم يشغلني أي شاغل 24 ساعة عمل متواصل لخدمة المواطن الدقهلاوي كي يشعر بالتغير، مؤكدا أنه يعمل محافظا للدقهلية بعد خبرة عمل 39 عاما ونصف في وزارة الداخلية وزارة  الانضباط التي يفخر بيها دائما”.

 

 السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية الجديد 

اللواء طارق مرزوق، سيتولى منصبه الجديد محافظًا لـ الدقهلية في خلال الحركة الجديد المنتظرة خلال ساعات ومتوقع حلف اليمين غدا.

-عمل اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون

- وكان عقيدًا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

- ترقى لرتبة العميد وعمل نائبًا لمدير أمن أسوان في 2016.

- تولى منصب مدير قطاع الشرق بالعاصمة.

- وفي 25 يوليو 2019، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات واسعة، شملت تعيين اللواء طارق مرزوق، حكمدارًا للعاصمة اي  حكمدار القاهرة

- وانتقل مديرًا لأمن الجيزة

- ثم مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون.

- ثم مستشار أول وزير الداخلية حتى منصب محافظ الدقهلية..

وأشرف اللواء طارق مرزوق، على العشرات من القضايا الكبيرة التي شغلت الرأي العام، والتي كان على رأسها حادث تفجير معهد الأورام.

ولعب اللواء طارق مرزوق، دورًا بارزًا في كشف العناصر والجماعات الإرهابية التي اتخذت من القاهرة ملاذًا لها للهروب من قبضة الأمن، وشارك في  فك لغز مئات القضايا الهامة

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