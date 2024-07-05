هجوم من مقاتلي القسام على قيادة عمليات جيش الاحتلال بتل السلطان
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن عددا كبيرا من مقاتليها أغاروا على مقر قيادة عمليات الاحتلال قرب حي تل السلطان، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.
خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة
واستهدفت كتائب القسام - في وقت سابق من اليوم الجمعة دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال
وقالت كتائب القسام إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.
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