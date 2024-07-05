حزب الله يقصف موقعا للاحتلال وغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أعلن حزب الله اللبناني في بيانه اليوم الجمعة، أنه استهدف موقع راميا الإسرائيلي بقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على جبل الريحان بمنطقة جزين جنوبي لبنان.
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات كسارة العروش في منطقة إقليم التفاح، وأخرى استهدفت أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان.
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