فوائد نظام الكيتو الغذائي، وكيف يؤثر على مرضى السكري؟

قد يساعد طبيعة نظام الكيتو الغذائي التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون في استقرار نسبة السكر في الدم ودعم فقدان الوزن، ولكن هناك أيضًا بعض المخاطر الكبيرة التي يجب الانتباه إليها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تم تطوير نظام كيتو الغذائي في الأصل لعلاج الصرع لدى الأطفال، وقد اكتسب شعبية هائلة كخطة أكل لفقدان الوزن، ويروج المؤثرون والمدربون على وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء للفوائد التي لا نهاية لها لاستراتيجية التغذية عالية الدهون.

نظام كيتو، فيتو

فوائد نظام الكيتو الغذائي

يساعد على فقدان الوزن بشكل أسرع

على الرغم من أن هذا يبدو واعدًا، إلا أن هذا ليس بشيء إيجابي دائمًا، تم إجراء جميع الأبحاث حول نظام الكيتو لإنقاص الوزن على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لذا إذا كنت تتطلع إلى استخدام هذا النظام الغذائي لخسارة آخر 5 أرطال، فقد لا ترى نفس النتائج.

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من كمية كبيرة من الوزن الزائد، يمكن أن يكون نظام الكيتو الغذائي خيارًا فعالًا لفقدان الوزن.

وهناك عدة أسباب لذلك. أولًا، قطع الكربوهيدرات يعني أنك ستفقد وزن الماء، وهو ما ستراه سريعًا على الميزان، وبعد أول أسبوعين سيتباطأ "فقدان الوزن" السريع هذا إلى وتيرة طبيعية أكثر.

في حين أن هذا الانخفاض الأولي في الوزن لا يعني فقدان الدهون، إلا أن النتائج السريعة يمكن أن تكون عاملًا محفزًا للعديد من الأشخاص، مما يساعدهم على الاستمرار في النظام الغذائي، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن أنواعًا معينة من الكيتونات التي يتم إطلاقها أثناء الحالة الكيتونية قد تلعب دورًا في قمع الشهية، مما قد يسهل الالتزام بنقص السعرات الحرارية.

وتناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات قد يسهل على الجسم حرق الدهون، فوفقا لبعض الأبحاث، قد يقلل نظام الكيتو من ارتفاع الأنسولين، ويوقف الأنسولين تحلل الدهون، وهي العملية التي يقوم الجسم من خلالها بتكسير الدهون المخزنة، لذا فإن الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم قد يجعل فقدان الدهون في الجسم أسهل.

يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم في مرض السكري من النوع 2

كان هناك الكثير من الأبحاث حول نظام الكيتو لمرض السكري من النوع الثاني، وذلك لسبب وجيه، ولقد كانت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي الدعامة الأساسية لإدارة مرض السكري، وقد تمت التوصية بها قبل وقت طويل من توفر الأنسولين القابل للحقن.

لذا، في حين أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لمرضى السكري ليست جديدة، فإن نظام الكيتو يوفر نهجًا جديدًا من خلال زيادة محتوى الدهون، ومن الثابت في البحث أن أنظمة الكيتو والأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، ولكن قد يكون هناك في الواقع المزيد من الفوائد المحتملة.

ووجدت دراسة حديثة أن نظام الكيتو الغذائي عكس مرض السكري من النوع 2 لدى بعض المشاركين، وبعد متابعة لمدة عامين، شهد العديد من المشاركين تحسينات في علامات مرض السكري في الدم، بين المشاركين كان هناك معدل مغفرة لمرض السكري بنسبة 17.6٪.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي لا يخلو من عيوبه، ووجد بحثًا أخر أن الفوائد تبدو وكأنها تنخفض بعد عام واحد، ووجد العديد من المشاركين أنه من الصعب الالتزام بها لفترة طويلة من الزمن، وهذا يعني أن خطة الأكل المستدامة الأقل تقييدًا قد تؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

مثل العديد من الفوائد المحتملة للكيتو، فإن الأبحاث حول هذا الأمر متضاربة أيضًا، لكن بعض الخبراء يزعمون أن الكيتو يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب.

انخفاضًا في الدهون الثلاثية في الدم، فقد أظهر أيضًا زيادات في كل من الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (LDL)، وأظهر مصدر آخر عدم وجود زيادة كبيرة في LDL.

من المعتقد أن تركيبة نظام الكيتو الغذائي، وتلعب دورًا في التغييرات في الدهون الثلاثية، والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، على سبيل المثال تناول المزيد من الدهون المشبعة يمكن أن يسبب زيادة في LDL، وهو أمر سيء لصحة القلب، لوكن تناول المزيد من الدهون الصحية غير المشبعة مثل الأفوكادو والسلمون يمكن أن يزيد من مستوى HDL، وهو أمر مفيد لصحة القلب.

لذلك، ربما لا يكون نظام الكيتو الغذائي بحد ذاته هو الذي يحسن بشكل مباشر مؤشرات الدم لصحة القلب والأوعية الدموية، بل أنواع الدهون التي تتناولها يوميًا.