5 نصائح من وزارة الصحة للحماية من السرطان

وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من خطورة الإصابة بمرض السرطان تزامنا مع انطلاق حملة الكشف المبكر للأورام السرطانية مجانا.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:



١- الإقلاع عن التدخين

٢- الحفاظ على الوزن الصحي للجسم

٣- ممارسة النشاط البدني بانتظام

٤- اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضراوات

٥- تجنب تعاطي الكحول



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة، بعنوان «من بدري أمان» أمس الأحد لتكثيف العمل بمبادرات الصحة العامة، للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد).

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الحملة انطلقت من خلال 10 أماكن بـ 9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه «عبد الغفار» إلى أن أماكن تقديم الخدمة تشمل المناطق الطبية حي الأسمرات ودار السلام بالقاهرة، ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بالقليوبية، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، وببا ببني سويف، والمنطقة الطبي بأسيوط، وسوهاج، وفارسكور بدمياط، سنهور القبلية بالفيوم، مركز شباب سنهور بالبحيرة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 1533.