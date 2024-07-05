تطورات وقف إطلاق النار في غزة.. إرسال رئيس الموساد إلى قطر للتفاوض.. ونتنياهو يحاول عرقلة الصفقة للبقاء في الحكم

عاد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من جديد وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحماس، خاصة بعدما قدمت حماس اقتراحا معدلا بشأن بنود الاتفاق، كما قالت إسرائيل إنها ستستأنف المفاوضات المتوقفة.

استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، قوله إن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" سيسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، والتي من المرجح أن تجرى اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن برنياع سيلتقي رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محاولة للتقريب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأمس الخميس رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار إسرائيل إرسال وفد للتفاوض في شأن وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين في القطاع.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء ناقشا الجهود القائمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار وكذلك للإفراج عن المحتجزين.

بايدن ونتنياهو، فيتو



وأضاف: الجانبان بحثا الرد الأخير لحماس وقد رحب الرئيس بقرار رئيس الوزراء السماح لمفاوضيه بإجراء محادثات مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين بهدف إنجاز الاتفاق.

من ناحية أخرى قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي أن إسرائيل قررت إرسال وفد للتفاوض بشأن المحتجزين مع حركة حماس.



وأضاف البيان أن نتنياهو أكد لبايدن مجددًا أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد "تحقيق جميع أهدافها".

تعديل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وقال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، بحسب تقرير نشرته " سكاي نيوز "، إن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بعد أن قدمت حماس اقتراحها المعدل بشأن بنود الاتفاق، والذي تلقته إسرائيل، الأربعاء.

وأضاف دون أن يتطرق لتفاصيل "الاقتراح الذي طرحته حماس ينطوي على انفراجة مهمة للغاية".

وهناك فارق ملحوظ بين الرد الإسرائيلي على اقتراح حماس، الذي تم تقديمه عبر وسطاء، ومواقف سابقة خلال الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر على قطاع غزة عندما قالت إسرائيل إن الشروط التي فرضتها الحركة غير مقبولة.

حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام التي تتم بوساطة دولية لـ"رويترز" إن اقتراح حماس الجديد قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا قبلته إسرائيل.

وذكر أن حماس لم تعد تتمسك بالشرط المسبق بالتزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل دائم قبل توقيع الاتفاق، وستسمح للمفاوضات بتحقيق ذلك خلال مرحلة الأسابيع الستة الأولى.

وأضاف: "إذا احتاج الجانبان إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، فيجب عليهما الاتفاق على أنه لن تكون هناك عودة إلى القتال حتى يفعلوا ذلك".

قادة حماس، فيتو



وقالت حماس من قبل إن أي اتفاق يجب أن ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وسعت إلى إطلاق سراح سجناء فلسطينيين محتجزين في إسرائيل مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقالت إسرائيل من قبل إنها ستقبل فقط بوقف مؤقت للقتال حتى يتم القضاء تماما على حماس التي تدير قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان.

