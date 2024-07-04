عقب الحديث عن أزمة بين أمريكا وتل أبيب بسبب إمدادات السلاح.. نتنياهو يلتقى بايدن في واشنطن.. وهذا موعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال بالكونجرس

حالة من التوتر الغير مسبوق تشهدها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عقب اتهام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإدارة بايدن بتعطيل ارسال شحنات الأسلحة في خضم العدوان على غزة والاستعدادات الجارية لتوسيع الحرب مع حزب الله في جنوب لبنان – حسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين – وهو الامر الذي بث التوتر مؤخرا بين الحكومة الإسرائيلية وادارة بايدن.



زيارة رئيس حكومة الاحتلال للولايات المتحدة الامريكية

وعلى الرغم من الحديث عن التوتر في العلاقات بين الادارة الأمريكية وحكومة نتنياهو الا ان مسؤول بالبيت الأبيض قال إنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن في أواخر يوليو الجاري، عندما يزور نتنياهو العاصمة الامريكية واشنطن لإلقاء كلمة في الكونجرس بشأن الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس في 24 يوليو.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أول من أورد الخبر، وكذلك موقع "أكسيوس"، وتمت الإشارة إلى أن التفاصيل اللوجستية للاجتماع المتوقع في البيت الأبيض لم تُنجز بعد.



انتقادات أمريكية للعدوان الإسرائيلي على غزة

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أبقت دعمها القوي لإسرائيل دبلوماسيا وعبر تزويدها بالأسلحة خلال الحرب على قطاع غزة، أبدى بايدن في بعض المناسبات قلقه بشأن سلوك إسرائيل.

وعلى سبيل المثال، وصف بايدن حملة القصف الإسرائيلية على القطاع في مرة من المرات بأنها "عشوائية" كما وصف رد الجيش الإسرائيلي في مناسبة أخرى بأنه "مبالغ فيه".

وحث الرئيس بايدن، نتنياهو في اتصال هاتفي، أبريل الماضي، بعد مقتل موظفي إغاثة على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية المدنيين في قطاع غزة ولوح بأن سياسة الولايات المتحدة قد تتغير إذا لم يتم ذلك.

وانتقد جمهوريون بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي في هذا الصدد وقالوا إنه يجب أن يقدم مزيدا من الدعم لإسرائيل.

وتتزايد الانتقادات الدولية لسلوك إسرائيل في الحرب ولدعم الولايات المتحدة لها رغم تسبب الصراع في استشهادعشرات الآلاف وفي أزمة إنسانية.



سابقة أولى في تاريخ العلاقات الامريكية الإسرائيلية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقدمت، في خطوة نادرة، على تعليق شحنات أسلحة لإسرائيل في مايو الماضي بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات على مدينة رفح المكتظة بالسكان.



ويشكل التعليق لشحنة الأسلحة، سابقة في تاريخ العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، إذ لم يسبق أن قامت إدارة أمريكية بتعليق أو تأخير شحنات الأسلحة لإسرائيل.

تباطؤ تسليم شحنات الأسلحة الامريكية لإسرائيل

ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يتفقون على حد سواء على أنه قد حدث تغيير منذ شهر مارس الماضي، أي في نفس الوقت تقريبا الذي انتهت فيه الولايات المتحدة من تلبية الطلبات الحالية.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية القول إن وتيرة التسليم الحالية مجرد "تباطؤ"، إذا ما تمت مقارنتها مع عمليات النقل الجوي الضخمة لعشرات الآلاف من الأسلحة في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب في غزة، مبينا أن الوتيرة الحالية مماثلة لمستويات وقت السلم، أو حتى أعلى منها.

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية أن "وتيرتنا طبيعية، إن لم تكن متسارعة، لكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب".

وبالمقابل تؤكد إدارة بايدن أنه لم يطرأ أي تغيير على السياسة الشاملة لتسليح إسرائيل.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في بيان: "أوضحنا موقفنا بشأن هذا الأمر مرارا وتكرارا ولن نستمر في الرد على التصريحات السياسية" لنتنياهو.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة اقتربت في وقت سابق من هذا العام من الانتهاء من الطلبات الحالية، مما يتطلب من الإدارة التواصل مع الكونجرس بشأن طلبات الأسلحة الجديدة.

تسليم إسرائيل شحنات خلال شهرين تعادل ما كان يجب إرساله لمدة عامين تقريبا

وتنقل الصحيفة عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، جيورا إيلاند، القول إنه مع بداية الحرب في غزة، سرعت إدارة بايدن تسليم شحنات الذخيرة إلى إسرائيل، مضيفا أنه جرى تسليم إسرائيل شحنات خلال شهرين تعادل ما كان يجب إرساله لمدة عامين تقريبا.

ولم ترد متحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية على طلب أرسلته الصحيفة للتعليق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال، إن إسرائيل ربما طلبت أسلحة أقل في الآونة الأخيرة.

وكان نتنياهو قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن إسرائيل شهدت "وقفا دراماتيكيا" لشحنات الأسلحة، بالتزامن مع دخول القوات الإسرائيلية لرفح.



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