الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

إحصائية أممية صادمة عن النزوح في غزة منذ بدء الحرب‎

نزوح سكان غزة، فيتو
نزوح سكان غزة، فيتو

كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن إحصائية صادمة تتعلق بحركة النزوح في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وذكرت المنظمة الدولية أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفاد أندريا دي دومينيكو مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، بأن نحو 1,9 مليون شخص يُعتقد أنهم نزحوا في

، وفق "فرانس برس".

وقال من القدس للصحفيين في نيويورك وجنيف، "نقدّر أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا داخليا مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن ما يصل إلى عشر مرات، للأسف، منذ  أكتوبر".

وأضاف أنه "في السابق كنا نقدّر أن هناك 1,7 (مليون)، لكن منذ الوصول إلى هذا الرقم كان لدينا العملية في رفح والنزوح الإضافي هناك".

وتابع "ثم شهدنا أيضا عمليات في الشمال أدت إلى انتقال الناس".

ولفت إلى أن مثل هذه العمليات العسكرية أجبرت الناس على إعادة ضبط حياتهم بشكل متكرر.

وقال دي دومينيكو "خلف هذه الأرقام، هناك أناس لديهم مخاوف وشكاوى. وربما كانت لديهم أحلام وآمال، أخشى اليوم للاسف أنها تتناقص شيئا فشيئا".

وأردف أن "الأشخاص الذين تم نقلهم في الأشهر التسعة الماضية كانوا مثل بيادق في لعبة لوحية".

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين، حيث قدّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شخص يعيشون في شمال المنطقة المحاصرة ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الجنوب.

وأوضح أنه منذ بدء الحرب، تمكن ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص من مغادرة قطاع غزة إلى مصر قبل إغلاق معبر رفح في أوائل مايو، بعضهم ظلوا في مصر وانتقل آخرون إلى دول أخرى.

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