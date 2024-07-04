الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في غزة، وحصيلة الشهداء تتخطى 38 ألفا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا في 24 ساعة.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدا و87.445 مصابا منذ 7 أكتوبر.
حركة النزوح في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية
وكشفت الأمم المتحدة، عن إحصائية صادمة تتعلق بحركة النزوح في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.
وذكرت المنظمة الدولية أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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