الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في غزة، وحصيلة الشهداء تتخطى 38 ألفا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة  وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا في 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدا و87.445 مصابا منذ 7 أكتوبر.

حركة النزوح في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية

وكشفت الأمم المتحدة، عن إحصائية صادمة تتعلق بحركة النزوح في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية.

وذكرت المنظمة الدولية أن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

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