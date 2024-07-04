إعلام إسرائيلي: موقف جالانت قريب من الأجهزة الأمنية حول صفقة الأسرى مع حماس
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها: إن موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، جالانت قريب من موقف الأجهزة الأمنية، ويعتقد أن هناك فرصة لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توافق على صفقة الأسرى
وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تعتقد أن ثمن رفض الصفقة هو مقتل محتجزين إضافيين واستمرار القتال في غزة وربما تصعيد آخر مع حــزب الله.
وقال الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، اليوم الخميس: “نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل مع حماس منذ 9 أشهر”.
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