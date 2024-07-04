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سياسة

رفعت سيد أحمد يكشف السيناريوهات المتوقعة في غزة بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران

العدوان على غزة
العدوان على غزة

كشف الدكتور رفعت سيد أحمد الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، أن السيناريوهات المتوقعة فى قطاع غزة فى ظل التصعيد بين إسرائيل  وحزب الله وإيران ستميل إلى التصعيد من جانب إسرائيل والمقاومة الفلسطينية وحماس، وسوف تستمر الحرب لأكثر من عام قادم، لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها من الحرب، وهو الأمر الذى أشعل حالة الانقسام داخل القيادة الاسرائيلية وتزايد المطالبات بإقالة نتنياهو وحكومته. 

واكد فى تصريح لـ “فيتو” انه حتى لو تم التوصل الى هدنة ستكون مؤقتة، لأن اسرائيل لم تستطع تقويض قطاع غزة كاملا رغم خسارتها  الكبيرة، وبالتالى إيقاف الحرب فى غزة لن يتحقق إلا فى حالة توسع الحرب إقليميا. 

 

وواصل حديثه: فى حالة حدوت توسعة للحرب ستكون إسرائيل أمام مواجهة مع حزب الله وايران وسوريا، مما سيدفعها لسحب قواتها من غزة مما يخفف الضغط على الشعب الفلسطيني، وفى نفس الوقت سيغلق باب المندب وسيصل الأمر الى بداية النهاية لإسرائيل. 

وتابع إن نتنياهو يريد إدخال المنطقة فى حرب إقليمية لإنقاذ نفسه من السقوط فى ظل المطالبات برحيله والتظاهرات التى تندلع ضده والانقسام الحادث داخل حكومته، وبالتالى فهو يلعب بكل الأوراق لإنقاذ نفسه. 

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رفعت سيد احمد قطاع غزة حزب الله وإيران المقاومة الفلسطينية

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