الجمعة 05 يوليو 2024
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دين ودنيا

أحمد المشد يشرح دروس وعظات الهجرة النبوية

الشيخ أحمد المشد
الشيخ أحمد المشد عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية

قال الشيخ أحمد المشد عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك دروس وعظات من  الهجرة النبوية الشريفة. 

وأضاف أحمد المشد خلال لقاء على قناة صدى البلد، إن هناك العديد من الأعمال التي يستحب فعلها مع بداية العام الهجري الجديد، ويجب على كل مسلم أن يجدد علاقته مع الله من خلال الانتظام في الصلاة وقراءة القرآن الكريم وإخراج الزكاة وقيام الليل.

 

دروس وعظات من الهجرة النبوية الشريفة

وأشار إلى أن الهجرة كانت هدفها نشر الدعوة الإسلامية، فحملة الرسالات السامية تعرضوا للمشقات والابتلاءات.

 

وقال المشد إن رسول اللّه لم يهجر مكة أو أهلها، ورسول الله لم يكن يرغب في أن يفارق أهل مكة، مستشهدا بقول الله عز وجل “وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ”.


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المركز العالمي للفتوى الإلكترونية الهجرة النبوية الشريفة العام الهجري الجديد الدعوة الاسلامية

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