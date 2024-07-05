سوناك يعلن الاستقالة من رئاسة حكومة بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة، وذلك بعد خسارة حزبه في الانتخابات، لافتا إلى أنه سيقدم استقالته للملك تشارلز الثالث.

استقالة سوناك من رئاسة الحكومة البريطانية

وقدم رئيس الوزراء البريطاني، اعتذاره عن خذلان المحافظين، موضحًا في كلمة له أن حزب المحافظين سيحاول إعادة بناء ذاته بعد هذه النتيجة.

وأوضح سوناك أنه يتحمل مسؤولية الفشل في هذه الانتخابات، مضيفًا: احترم زعيم العمال ستارمر وهو رجل نزيه.