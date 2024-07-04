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ملفات وحوارات

البريطانيون يختارون أعضاء مجلس العموم اليوم.. سوناك الأضعف وحزب العمال يعود للواجهة.. وتحديات كبيرة أمام المحافظين

أحدي لجان الانتخاب
أحدي لجان الانتخاب لندن، فيتو

بدأ الناخبون البريطانيون اليوم الخميس، التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس العموم، وسط توقعات كبيرة لفوز كاسح حزب العمال على حساب المحافظين، حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي جرى قبل ساعات من بدء التصويت، بأن الانتخابات سيشهد "مجزرة انتخابية" غير مسبوقة في تاريخه.

وأظهر أحدث الاستطلاع التي أجرته "يوجوف" للتسويق والأبحاث، ونشرت نتائجه معظم وسائل الإعلام البريطانية، فإن حزب العمال سيحقق فوزًا غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أنه من المتوقع أن يفوز العمال بأغلبية 212 مقعدا في البرلمان، بينما تنخفض مقاعد المحافظين إلى 102.

زعيم حزب العمال البريطاني، فيتو

الانتخابات في المملكة المتحدة

وتنقسم المملكة المتحدة إلى 650 دائرة انتخابية، تمثل كل منها مقعدًا في مجلس العموم، يختار الناخبون في كل دائرة ممثلهم البرلماني وفق نظام الفائز الأول، إذ يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، بغض النظر عن نسبة هذه الأصوات من إجمالي المصوتين.

وكان حزب المحافظون قدموا مرشحيهم في 635 دائرة، بينما قدم حزبا العمال و"الليبرالي الديمقراطي" مرشحين في 631 دائرة لكل منهما، في حين قدم حزب الإصلاح فقدم 630 مرشحًا، أي تقريبا ضعف عدد مرشحيه في الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات، بينما قدم حزب الخضر 629 مرشحا.

المحافظون واجهوا تحديات كبيرة خلال 14 عاما من الحكم

وواجه المحافظون تحديات كبيرة، خلال الـ 14 عاما من الحكم المتواصل، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وفقًا لاستفتاء دعا إليه الحزب عام 2016، ليتحقق الانسحاب عام 2020، بالإضافة إلي  أزمة عالمية بسبب جائحة كورونا.

مجلس العموم، فيتو

وبدأت شعبية حزب المحافظون تتراجع، مع تنامي المشكلات المرتبطة بـ "بريكست"، ثم بآثار جائحة كورونا، والفضيحة المرتبطة برئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، والمعروفة بـ "بارتي غيت" حيث تم اتهامه بأنه كان يستهدف تضليل البرلمان، عندما نظم حفلًا في مقر الحكومة  أثناء رغم حالة الإغلاق المفروضة في البلاد بتأثير الجائحة. 

تكثيف الجهود من قبل المحافظين والعمال 

وبذل القادة السياسيون في بريطانيا جهودًا ضخمة لحشد الأصوات في وقت متأخر الأربعاء في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الحملات الانتخابية وانطلاق الانتخابات التي يتوقع أن تأتي بحكومة من حزب العمال بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.

سوناك يقر بأنه الأضعف في الانتخابات

وأقر رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه المرشح الأضعف ولكن علق أن الانتخابات لم تنتهي بعد، وجاء ذلك بعد ساعات من موجة استطلاعات أخيرة أظهرت أن حزب المحافظين الحاكم في طريقه لتلقي هزيمة قياسية أمام حزب العمال.

ريشي سوناك، فيتو

وعمدت كبار شخصيات المحافظين وفي مقدمهم سوناك إلى دعوة الناخبين لعدم إعطاء "غالبية كبرى" للعماليين في مجلس العموم.

تعاقب 5 رؤساء وزراء على مدار 14 عاما من حكم المحافظون

وبعد 6 أسابيع من الحملات و14 عامًا من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء بينهم 4 اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد، الخميس، لصالح يسار الوسط وأن توصل ستارمر إلى "داونينغ ستريت" ورئاسة الحكومة.

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بدء التصويت في الانتخابات العامة البريطانية لاختيار أعضاء مجلس العموم

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