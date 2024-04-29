فوائد الشاي الأخضر، يحمى من الزهايمر والسرطان ويخفض الكوليسترول بالدم

فوائد الشاي الأخضر، الشاي الأخضر من المشروبات العشبية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة بسبب فاعليتها في إنقاص الوزن.

وفوائد الشاي الأخضر، عديدة، ودائما تقبل الفتيات على تناوله لأنه ينقص الوزن فهو من المشروب التي تحافظ على نجاح الريجيم.

أهمية الشاي الأخضر

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الشاي الأخضر من المشروبات الشهيرة التى لها فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناوله ولكن اختصرت فوائد الشاي الأخضر فى التخسيس وحرق الدهون على الرغم من وجود فوائد أخرى عظيمة له.

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واضاف أخصائى التغذية العلاجية أن الشاي الأخضر من أنواع الشاى وهو نفسه الشاي الأسود ولكن الفرق أن الشاي الاخضر لا يمر باى مراحل تصنيع بل يتم حصاده وتعبأته كما هو بينما الشاي الأسود يتم تحميله اولا ثم تعبئته.

عناصر مهمة موجودة في الشاي الأخضر

وتابع، أن الشاي الأخضر له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة مضادات الأكسدة حيث يحتوى الشاي الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مايجعل تناوله ضرورى للصحة فهو يحارب الأمراض خاصة السرطان ويقوى المناعة.

فوائد الشاي الأخضر، فيتو

فوائد الشاي الأخضر

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد الشاي الأخضر التى تدفعنا لتناوله:-

يعزز القدرة الجنسية للرجال وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تحدد الخلايا بالجسم.

مهم لكبار السن في حمايتهم من الخرف والزهايمر لأنه ينشط المخ، ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يقضي على رائحة الفم الكريهة لفاعليته في القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

ينشط المخ لاحتوائه على نسبة عالية من الكافيين.

يساعد في إنقاص الوزن لأنه يرفع من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يزيد من معدلات حرق الدهون، ما يساعد في إنقاص الوزن.

يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية التى تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يساعد في عمل أجهزة الحسن بأعلى كفاءة.

ينظم مستوى السكر بالدم ويقلل من فرص ارتفاعه بالدم وبالتالي هو مهم لمرضى السكر.

يرفع معدلات التركيز والذكاء وبالتالي مهم للطلاب فى فترات المذاكرة.

يساعد في علاج الإمساك فهو فعال في تنظيف القولون وطرد السموم من الجسم.

ينظم حركة الجهاز الهضمي بشكل جيد، ويهدئ من اضطرابات القولون.

يحافظ على الجسم من الشيخوخة وأعراضها لاحتوائه على مادة البوليفينول، وهي مادة من مضادات الأكسدة قوية جدا تعمل على تجديد الخلايا بالجسم، وبالتالى تحافظ على شباب الجسم وتقاوم علامات الشيخوخة.

محاذير تناول الشاي الأخضر

وحذر اخصائي التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الشاي الأخضر، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكافيين وبالتالى زيادة تناوله يدر البول ويسبب الأرق والقلق والتوتر واضطرابات النوم، لذا ممنوع تناوله قبل النوم، وأيضًا على مرضى القلب والضغط تناوله بحذر، لأنه يرفع نسبة الضغط بالدم ما يزيد من فرص الإصابة بالجلطات لذا يجب عليهم تناوله بكميات محدودة.